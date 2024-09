No próximo domingo (29/9), é celebrado o Dia Mundial do Coração, uma data dedicada à conscientização sobre a importância de manter hábitos saudáveis para evitar doenças cardíacas, que são uma das principais causas de morte no mundo. Em meio à celebração, Belo Horizonte receberá uma ação especial nesta quarta-feira (25/9), com a distribuição de testes de glicemia em uma farmácia.

A iniciativa é resultado da parceria entre a empresa Novo Nordisk, a ADJ Diabetes Brasil e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O intuito é conscientizar a população sobre a relação entre doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade, por meio das campanhas "Quem Vê Diabetes, Vê Coração" e "Meu Peso, Minha Jornada".

As distribuições serão realizadas na Drogaria Araújo, na unidade localizada na Rua André Cavalcanti, 244, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste da capital.

As ativações acontecerão das 9h às 18h e oferecerão testes de glicemia gratuitos, orientações especializadas em diabetes e um exame adicional para avaliar o risco cardiovascular – o Cálculo ITB (Índice Tornozelo-Braquial), disponível somente para quem já tem o diagnóstico prévio de diabetes.

Diabetes



Segundo o Ministério da Saúde, a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.

Por isso, pacientes com diabetes apresentam um risco maior para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca, uma vez que há uma complexa relação entre a fisiopatologia do diabetes e a insuficiência cardíaca. A desregulação metabólica causada pelo diabetes afeta a função geral dos órgãos, incluindo o coração, influenciando negativamente sua função na circulação.

O diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, podendo ter como causas sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.

Serviço

Data: 25/9

Horário: 9h às 18h

Onde: Drogaria Araújo (Rua André Cavalcanti, 244, - Gutierrez)