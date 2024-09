A equipe da fiscalização de controle urbanístico e ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) embargou, nesta terça-feira (24/9), uma obra que vinha sendo realizada no hall de entrada do Edifício Maletta, prédio histórico do Centro da capital mineira, na portaria da Avenida Augusto de Lima. O condomínio também foi multado.

De acordo com a PBH, o projeto de reforma não passou pelos órgãos de proteção do patrimônio. “O Edifício Maletta pertence ao conjunto urbano protegido rua da Bahia e adjacências. Nesse sentido, qualquer intervenção deve ser previamente aprovada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH) e pela Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC)”, diz a PBH.



Os canteiros que existiam em ambos os lados foram destruídos e todas as plantas arrancadas. De acordo com condôminos ouvidos pela reportagem, o projeto de reforma incluía rebaixamento do teto com gesso, troca da iluminação, retirada das grades de ferro antigas para colocação de persianas e blindex e alteração do piso. Eles também relataram que a obra, que começou semana passada, foi adiada mais de um vez por questionamentos feitos pelos moradores e comerciantes.

O síndico do Maletta, Amauri Batista, foi procurado, mas de acordo com informações da telefonista, ele estava na PBH.A reportagem deixou um contato e aguarda uma posição sobre as obras. A obra foi embargada depois de um questionamento feito pelo EM sobre as intervenções, já que não havia no local nenhuma placa de autorização do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.

Localizado no cruzamento da Avenida Augusto de Lima e rua da Bahia, o Condomínio do Edifício Arcângelo Maletta, nome oficial do imóvel, começou a ser construído, em 1957, no terreno onde antes existia o Grande Hotel, demolido para dar lugar ao prédio, batizado com o nome de seu proprietário, Arcângelo Maletta. O local abriga imóveis residenciais e comerciais e é também reduto de bares, sebos, lojas de discos e ponto turístico da capital.