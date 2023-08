Mãe e filha se unem para manter sebo no Maletta há 18 anos

671





Inspirada pelos parentes que já trabalhavam com a venda de livros, Maria Hosana, de 56 anos, resolveu abrir seu próprio negócio, a Livraria e Sebo Planeta. O ano era 2005. Atualmente, o estabelecimento literário no segundo andar do Edifício Maletta atende público bem eclético, como leitores de mangás e quem busca livros para estudo de psicologia, filosofia e sociologia. O local é o terceiro visitado na série especial do Estado de Minas sobre os sebos de BH.

A Planeta funciona das 9h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, e começou com cerca de 1,5 mil obras literárias. Ao longo dos 18 anos de história, com vendas, compras e trocas de livros, o acervo atinge hoje quase 20 mil títulos, divididos entre clássicos da literatura, religiosos, de arte, HQs, coleções completas e muito mais.





“Por aqui, nós temos obras bem ecléticas, já que atingimos todos os públicos. Vem gente que gosta de mangá, outros que buscam livros para estudo livre de psicologia, filosofia e sociologia. Atendemos um público que começa aos 12 anos e vai até aos idosos”, conta Larissa Ferreira, de 28 anos, que divide a administração do sebo com a mãe, Maria Hosana.

A Livraria e Sebo Planeta funciona das 9h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, no segundo andar do Edifício Maletta (foto: Ana Clara Parreiras/Press/EM)





Entre dois corredores, as milhares de obras são posicionadas em prateleiras divididas por editorias, catalogadas e embaladas por sacos plásticos, para manter a conservação. Há livros por todos os cantos, do chão ao teto, formando um “corredor dos sonhos” para leitores.





Os preços, que vão a partir de R$ 3, são outro destaque do estabelecimento. As obras em excelente estado de conservação têm preços acessíveis e uma variedade de títulos e gêneros. “O que o pessoal mais procura são os autores clássicos, como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, José de Alencar e Graciliano Ramos”, explica Larissa, destacando a preferência do público por literatura.

Com presença também no digital

Além do espaço no segundo andar do Edifício Maletta, a Livraria e Sebo Planeta realiza vendas também no digital, por meio do site Estante Virtual ou pelo aplicativo WhatsApp. “No site da Estante Virtual estão disponíveis 19.747, é claro que todo dia vai mudando, né? Porque a gente vende, retira do site, compra e cadastra novos livros. Esse é nosso ciclo. Compramos livros toda semana”, diz a gerente Maria Hosana.





Serviço

Livraria e Sebo Planeta

Av Augusto de Lima, 233 - Sobreloja 29 - Centro

(31) 3222-1208

Horário: segunda a sexta, das 9h30 às 17h30