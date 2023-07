Livraria Sebo Riacho: mais de 14 mil livros e duas décadas no Maletta

671

Entre as 642 salas do Edifício Maletta, há um sebo que abriga mais de 14 mil exemplares de livros e que todo leitor belorizontino deveria conhecer. A Livraria Sebo Riacho, segundo estabelecimento da série especial do Pensar sobre de Belo Horizonte, está no icônico prédio da Região Centro-Sul há 20 anos.

O dono do sebo, Devanil Nicomedes, de 62 anos, encontrou no comércio literário a oportunidade de unir a paixão pelos livros e a de fugir de estilos mais “tradicionais” de comércio. “Sempre gostei muito de leitura e de trabalhar com área cultural. Então, ao longo dos anos, reuni em um só espaço tudo o que gosto e acredito, saindo totalmente dos modelos padrões de comércio”, afirma.

E livros não faltam na Livraria Sebo Riacho. Ao entrar na sala 1039 do Maletta, a recepção é calorosa pelo corredor com longas fileiras de livros e revistas. À medida que avançamos, a quantidade de obras se multiplica e ocupa o espaço. São mais de 14 mil títulos distribuídos em estantes, caixas e pilhas.





A Livraria Sebo Riacho reúne mais de 14 mil títulos distribuídos em estantes, caixas e pilhas (foto: Ana Clara Parreiras/Press/EM)







Bem organizadas, cada obra é embalada em plástico transparente para manter a conservação, numeradas para serem facilmente localizadas e com preços entre R$ 2 e R$ 200, em casos de edições mais raras.





“Por aqui temos todos os tipos de livros. As prateleiras de filosofia, religião, psicologia e engenharia estão entre as mais vendidas. Os livros de ficção também são bem procurados, de clássicos nacionais a estrangeiros. A rotatividade é equilibrada”, diz ele.





Livros, antiguidades, vinil…

O espaço tem um aspecto vintage. Os livros estão em todos os cantos da sala. Do chão ao teto. Samambaias e outras plantinhas dão um toque verde. E uma grande janela deixa o ambiente bem arejado, iluminado e com uma vista privilegiada.





A Sebo Riacho tem também peças antigas de decoração, discos de vinil e equipamentos de sons compõem o catálogo disponível para venda, troca ou compra.





“Aqui é o tradicional tipo de sebo, tem um pouquinho de tudo. Claro que não tem grandes obras de artes, pois não temos apoio de nenhuma empresa para manter uma obra parada por aqui. Mas, possuímos diversos artigos antigos que carregam história”, comenta Nicomedes.

Ao longo dos 20 anos da Livraria Sebo Riacho, ele esteve e continua 100% à frente do empreendimento. Conta, esporadicamente, com a ajuda dos filhos e netos, e aproveita para reforçar com a família a importância do hábito de leitura, além de formar novos leitores.





Para além das histórias dentro dos milhares de livros, o sebo carrega suas próprias, como a adaptação para o on-line durante o período mais crítico da pandemia de COVID-19. Ou a transformação dos livros didáticos nas escolas e o abandono deles nas procuras por lá.





Serviço

Livraria Sebo Riacho

Rua de Bahia, 1148 - 10º andar

(31) 99479-8086

Horário: segunda a sexta, das 8h às 18h