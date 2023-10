Crisálida: sebo reúne edições raras para leitores vorazes

671

Focado em livros para leitores experientes e com cerca de 225 mil exemplares, o Sebo Crisálidas é a quinta parada da série especial do Pensar sobre os sebos de Belo Horizonte. Há 24 anos no Edifício Arcângelo Maletta, na Avenida Augusto de Lima, 233, a sobreloja 25 é comandada por Oséias Ferraz.





A história do estabelecimento literário começou em agosto de 1999, quando o Oséias decidiu abrir seu próprio estabelecimento. “Tinha algumas opções, no entanto, optei por seguir com uma loja de livros usados. Como eu já tinha um bom acervo em casa, por ser um leitor voraz, foi minha melhor opção”, relembra.





Aos poucos, a quantidade de títulos foi aumentando. Hoje, as duas lojas guardam 88 mil títulos diferentes disponíveis para venda. “Aqui no sebo, a procura é diferente das livrarias de shopping. Não focamos naquele livro que está em evidência no TikTok, trabalhamos com leitores que têm um gosto formado, ou seja, com a alta literatura. Então, é aquela pessoa que tem uma biblioteca em casa e que gosta de ler”, comenta o livreiro.





As duas lojas guardam livros do chão ao teto, muito bem preservados. Todos são cuidadosamente revestidos por um plástico transparente a fim de manter uma proteção. Inclusive, não é permitido folhear as páginas ou passar as mãos nos livros, uma precaução para mantê-los sempre bem conservados.





Pelo estabelecimento você encontra obras com temáticas mais direcionadas para clássicos da literatura, cultura e ciências humanas. O acervo se estende para o online, sendo possível comprar em todo o Brasil pelo site da Estante Virtual.





“Infelizmente, a quantidade de livrarias está diminuindo há muito tempo. É uma coisa afetada e acelerada pela pandemia da COVID-19. Acho que pela questão também da tecnologia, né? Já era uma tendência, mas a pandemia acelerou isso. Nos obrigou a entrar no digital”.





Apesar dos fortes impactos da pandemia, Oséias acredita que o fluxo de pessoas no presencial segue um ritmo que caminha para voltar ao normal. “A gente recebe pessoas de todas as idades, não há um público específico”.



Serviço

Sebo Crisálida

Endereço: Edifício Maletta - Av. Augusto de Lima, 233 - sobreloja 25

Telefone: (31) 3222-4956

Segunda à sexta: 9h às 17h

Sábado: 9h às 13h