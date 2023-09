Livraria e Sebo Horizonte: 25 anos de história e raridades no Centro de BH

Com 48 mil livros no acervo, sebo no Centro de Belo Horizonte tem raridade do século 18 avaliada em R$ 25 mil. Nesta quarta reportagem da série especial do Pensar sobre os sebos de BH, visitamos a Horizonte, na Rua Guajajaras, para contar um pouco da história do lugar, aberto há 25 anos.

Maria Irenilda Ferreira dos Santos, dona do Horizonte, conta que o lugar começou com seu marido, Pedro Uildon. “Ele trabalhou por mais de 20 anos como livreiro em São Paulo e, depois de anos juntando dinheiro, decidiu que era hora de vir para Belo Horizonte abrir seu próprio estabelecimento. Então, começamos o sebo, neste mesmo lugar, há 25 anos atrás”, relembra.





No número 180 da Guajajaras, o local é bastante atrativo para os apaixonados por histórias e chama a atenção de quem passa pela rua devido a quantidade de livros expostos. Os títulos tomam todos os cantos da loja, do chão ao teto. Obras que vão de Jorge Amado a Julia Quinn. Do romance às guerras.





Apesar de não ser uma grande entusiasta da literatura quando começou a trabalhar com o marido, Maria Irenilda foi se apaixonando cada dia mais pelo o que a cercava. Começou no mundo da leitura aos poucos e hoje é uma leitora assídua.

Na Livraria e Sebo Horizonte você encontra livros a partir de R$ 5, HQs, revistas, clássicos da literatura, livros de arte e infantojuvenil (foto: Ana Clara Parreiras/Press/EM)





“Isso aqui é o meu mundo, não consigo me imaginar trabalhando em outro lugar ou fazendo outra coisa. Infelizmente, comecei a ler tarde. Sou nordestina e meus pais nunca tiveram recursos para me incentivar a praticar o hábito. Então, só comecei a ler quando conheci o Pedro”.





Cuidado e atenção, são qualidades que marcam o atendimento de Maria, que conta com a ajuda da filha Ingrid durante meio período. Com um público variado, o Horizonte faz vendas, compras e trocas de livros. “O pessoal procura muito por literatura, psicologia e autoajuda. Por aqui tenho livro nacional e internacional”.





A era digital

A pandemia da COVID-19 levou o sebo para o digital, que tem seu site, conta no Instagram e está presente na Estante Virtual são veículos por onde a livraria é encontrada na internet.





Atualmente, a livraria vende igualmente on-line e presencial. Maria Irenilda preza o contato com os clientes. Gosta quando visitam o sebo, folheiam os livros e desfrutem do momento mágico de garimpar exemplares nas estantes.





Por lá, você encontra livros a partir de R$ 5, mas há raridades. A mais especial delas é um conjunto de pergaminhos originais de 1734 sobre a história da Bíblia, escritos em italiano, avaliado em R$ 25 mil. HQs, revistas, clássicos da literatura, livros de arte e infantojuvenil estão entre as tantas opções. Vale muito a pena ir e explorar, sem pressa.









Serviço

Livraria e Sebo Horizonte

Endereço: Rua dos Guajajaras, 180 - Centro de BH

Telefone: (31) 3273-4599

Segunda à sexta: 9h às 18h30

Sábado: 9h às 13h