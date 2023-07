Sebos de Belo Horizonte: conheça a Savassi Livros Novos e Usados

671

O Savassi Livros e Sebos construiu seu acervo com mais de 18 mil títulos disponíveis para compra e troca. (foto: Ana Clara Parreiras)

Ir ao sebo é sempre um evento. São milhares de títulos, preço abaixo do mercado e uma oportunidade de encontrar algum exemplar raro. Pelas ruas de Belo Horizonte há vários, prontos para serem explorados. A partir de hoje, o Pensar publica uma série especial com um perfil dos sebos de BH e o primeiro que visitamos foi o Savassi Livros Novos e Usados.

Dividido em dois andares, o espaço conta um catálogo recheado: livros famosos das redes sociais, sagas de fantasia, obras independentes, infantis e clássicos. Além de livros didáticos e apostilas para a sala de aula.





O acervo de literatura do sebo é equivalente a 70% do estoque e o valor das obras variam, em geral, entre R$ 10 e R$ 30. Ou seja, preços atrativos para obras em excelentes situações.





Uma estante com opções de livros a R$ 2 também pede para ser garimpada e cuidadosamente analisada pelos leitores que passam por lá. Outro destaque são as peças raras, com uma das primeiras edições de "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa, e a primeira edição do livro "Falando à Terra", de Chico Xavier.



Há no Savassi Livros e Sebos exemplares raros e edições limitadas de livros clássicos. (foto: Ana Clara Parreiras)







Lá, você pode comprar, trocar ou vender livros. Tudo depende das condições da obra e do interesse do sebo pelo exemplar. No entanto, são raras as ocasiões em que o estabelecimento diz não a algum livro. Isso porque passam por lá pessoas de todas as idades, em busca de todos os gêneros.





Entre os títulos mais procurados estão os livros da Colleen Hoover, Nora Roberts, Anne Frank, Pedro Bandeira, William Shakespeare, Machado de Assis e Jorge Amado.





“Nós percebemos que o consumo de livros mudou muito depois do isolamento social da COVID-19. Antes, vinha um público bastante variado, dos mais novos aos idosos. Agora, atendemos apenas mais jovens, e boa parte para vender os livros”, diz Léia Lopes, vendedora do Savassi Livros Novos e Usados.





O sebo passou por muitas transformações após o período pandêmico. Entre eles, os 15 funcionários de loja foram demitidos devido à falta de clientes, permanecendo apenas a Léia. Outro impacto foi a adaptação para as vendas on-lines.





Como principal fonte de lucro, atualmente, o sebo está presente na Estante Virtual realizando vendas para todo o Brasil.





Como a história começou

Livros de caixote. Foi assim que começou o Savassi Livros Novos e Usados, há 20 anos, em frente ao Edifício Mariana. Após ser demitido junto a outros amigos da livraria onde trabalhavam, Dilcesar Brandão, dono do sebo, colocava livros didáticos em caixotes de frutas, ia para o Centro de Belo Horizonte e trocava ou vendia os exemplares.

“Meu irmão começou com livros didáticos usados. Antigamente, eles podiam ser os mesmos por muitos anos. Eram nove meses vendendo livros e três descansando”, lembra a irmã e sócia, Rosângela Luci Brandão.

O catálogo do sebo conta com livros famosos das redes sociais, sagas de fantasia, obras independentes, infantis e clássicos. (foto: Ana Clara Parreiras)

“É livro?”. Era com essa pergunta que Dilcesar abordava quem passava pelos caixotes querendo trocar livros.

Com o passar do tempo, foi adquirindo mais exemplares e construindo um catálogo de opções. Saiu das vendas na rua e abriu uma loja dentro do Edifício Mariana, no sétimo andar. Logo que os títulos aumentaram, desceu para o térreo. Com mais livros ainda, migrou para a Avenida do Contorno, 6441, onde está até hoje.





Entre venda e trocas de livros novos, seminovos e usados, a Savassi Livros Novos e Usados construiu seu acervo com mais de 18 mil títulos disponíveis nessas duas últimas décadas. Com obras nacionais e estrangeiras em excelente estado e muito bem organizadas.





Serviço

Savassi Livros Novos e Usados

Av. do Contorno, 6441 – São Pedro

(31) 3223-9869

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 9h às 19h / Sábado, das 9h às 13h