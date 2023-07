Clube do Livro BH: encontro gratuito celebra 10 anos de amor à leitura

671

O Clube do Livro BH se dedicada à promoção da leitura, formação de leitores e difusão da cultura literária em BH (foto: Acervo pessoal ClubedolivroBH)

Um grupo de pessoas apaixonadas pela leitura que se reúne há 10 anos para conhecer e discutir obras e formar novas amizades celebra neste sábado (22/7), em Belo Horizonte, 10 anos de atividades. Ao longo desse período, o Clube do Livro BH manteve reuniões anuais que atraem centenas de leitores. O encontro deste fim de semana será no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), das 13h30 às 17h30, com a presença de editoras.

Todos são convidados, sem precisar ler nenhum livro previamente. Diferentemente dos tradicionais grupos de leitura, o Clube do Livro BH vem há 35 edições promovendo a leitura em Minas Gerais de uma forma própria. Os encontros presenciais ocorrem cinco vezes ao ano e funcionam como uma exposição de histórias e livros, cativando pessoas a lerem.

A história do Clube do Livro BH

As irmãs Letícia Pimenta, de 33 anos, e Laila, de 42, coordenadoras desse projeto voluntário, selecionam o gênero literário do encontro após uma curadoria e apresentam aos integrantes do clube obras diferentes e com abordagens distintas.





“Digo sempre que o gostoso da leitura é quando ela abre a mente das pessoas e as desafiam a sair da zona de conforto. Então, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos livros. Cada encontro é único”, conta Letícia.

Os encontros do Clube do Livro BH reúnem cerca de 250 a 300 pessoas, de várias faixas etárias (foto: Acervo pessoal ClubedolivroBH)

Espaço de promoção da leitura

Desde a sua fundação, a iniciativa tem se destacado como uma plataforma dedicada à promoção da leitura, formação de leitores e difusão da cultura literária em Belo Horizonte e região metropolitana.





Atualmente, já são quase 20 mil pessoas acompanhando o clube nas redes sociais e os encontros reúnem cerca de 250 a 300 pessoas, de várias faixas etárias. O espaço é acolhedor e boas indicações de leitura não faltam.





“Se a pessoa gosta de ler, nosso clube é uma oportunidade de aumentar o leque de opções, conhecer mais autores e histórias. Porém, se a pessoa ainda não criou o hábito de leitura, deve ir também. Quando alguém ama um livro, contagia. Os olhos brilham e a história parece real, apenas vão e conheçam”, diz Leticia.





Para este encontro especial de 10 anos do Clube do Livro BH foram confirmadas as presenças de cinco editoras nacionais: Astral Cultural, Companhia das Letras, Grupo Editorial Record, Planeta de Livros Brasil e Rocco. As irmãs prometem um encontro histórico.





Os clubes e livro

Também conhecido como clube de leitura, os clubes de livro são formados por pessoas que se reúnem para ler determinadas obras literárias. Com encontros periódicos, são um espaço seguro para diálogos sobre o livro e discussões saudáveis, além de promover a literatura e o hábito da leitura.





Atualmente, diversas celebridades abraçaram essa ideia e começaram um clube do livro. Gabriela Prioli abriu a primeira edição de seu clube em abril de 2020. A atriz Sophia Abrahão, leitora há anos, decidiu colocar seu clube no ar em 2019. Outra opção é o clube de leitura da ex-deputada federal Manuela D’Ávila.





No cenário internacional, Reese Witherspoon (Reeses Book Club), Emma Watson (Our Shared Shelf), Oprah Winfrey (Oprah’s Book Club), Florence Welch (Between Two Books) e Emma Roberts (Belletrist) estão entre as famosas que promovem a literatura com clubes de livros.





Serviço

10 anos do Clube do Livro BH

Data: 22/07/2023

Horário: 13h30 às 17h30

Local: CRJ - Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50, Centro)