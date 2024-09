O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar em 274 cidades em Minas Gerais. Conforme o órgão, a umidade pode variar entre 30% e 20% até as 23h desta terça-feira (24/9).

Beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas estão entre as orientações do órgão. A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 60%. Percentuais fora dessa faixa oferecem riscos à saúde. A situação é considerada como “alerta” para níveis abaixo de 30%.

Tempo em MG: início da primavera terá chuva e calor?

A primeira semana da primavera, que começou no domingo (22/9), é marcada por altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros no estado podem bater os 40°C ao longo da semana.

Segundo o Inmet, o tempo volta a ficar estável com predomínio de sol, calor e baixa umidade do ar em todas as regiões mineiras devido a atuação de uma grande massa de ar quente e seco continental que cobre todo o Brasil Central.

Veja relação de cidade em alerta