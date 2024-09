Um homem de 62 anos foi preso na tarde desta terça-feira (23/9) em Patos de Minas, Região do Alto Paranaíba, por transportar cerca de 760 kg de maconha.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma picape Fiat Strada estava transitando pela BR-365, na altura do Km 413, quando os policiais solicitaram a parada. O motorista não atendeu a ordem e fugiu da fiscalização por cerca de 10 km.





Ao realizar a abordagem, a PRF localizou a droga na carroceria do veículo. De acordo com a corporação, o condutor informou que pegou o veículo com a droga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a cidade de Montes Claros, no Norte de Minas.





Além disso, o veículo, que tinha placas falsas de Arapongas, no Paraná, apresentava ocorrência de furto, registrada em julho de 2024, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo.

O condutor foi detido e encaminhado, juntamente com o carregamento de maconha, para a delegacia de Patos de Minas.