Drogaria Araujo cria filial em homenagem a funcionário com 82 anos de casa

Quem passar pelo bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte, pode se deparar com uma Drogaria Araujo um pouco diferente. É a “Filial Irineu Silveira”, uma loja da Araujo em homenagem ao colaborador mais antigo da empresa. Com 82 anos de casa, Irineu, além de ter sido homenageado no nome, ganhou também as paredes da loja, ilustradas com seu rosto.

Nascido em Florestal, na Região Central de Minas Gerais, Irineu tem 98 anos e começou a trabalhar na empresa com apenas 16. Seu filho, o médico psiquiatra Renato Diniz, de 58 anos, contou que foi o diretor da empresa, Modesto Araújo, que convidou o pai para trabalhar na rede em 1942.

Uma vez contratado, Silveira se mudou para Belo Horizonte com a família e passou por diversas áreas da famosa rede de drogarias, do balcão da loja até a manipulação de medicamentos. Segundo o filho, o pai correspondia à farmácia com muita confiança. Renato explicou que Irineu abraçou as oportunidades que conseguiu, e diante das suas dificuldades se tornou referência na atividade comercial de Belo Horizonte. “Meu pai estudou até a sétima série. Ele veio (para Belo Horizonte) pra fazer medicina, mas não tinha como se manter aqui e estudar”, declarou.





Diniz contou ainda que desde os 85 anos o pai tem um cargo “afetivo” na empresa. Apesar de não trabalhar mais, segue recebendo salários, entre outros benefícios de um funcionário regular. “Ele não tem atividades na empresa há 13 anos, e foi muito difícil pra ele aceitar que tinha que parar”, informou o filho.





Para a Drogaria Araujo, a participação de Irineu Silveira vai além da dedicação de um funcionário exemplar. Ele também foi responsável pela criação do conceito “Araujo Tem”, que se tornou slogan usado para representar o conceito da empresa. “Ele teve essa ideia logo que soube que a drogaria ia adotar o conceito de drugstore” explicou o filho. Foi quando a empresa passou a exibir em suas prateleiras itens além de medicamentos, como comida, cosméticos, produtos para pets, entre outros. Desta forma, quando alguém comentava com Irineu que sentia falta de algum produto em comércios da época, ele sempre dizia: “mas na Araujo tem”, e a brincadeira acabou virando o bordão comercial.

A notícia da homenagem foi dada a família há um ano. Renato Diniz contou que foram convidados para as festividades no início das obras de construção da loja. “Quando não tinha nada ainda eles fizeram uma homenagem no local das obras mesmo. E levaram os funcionários e nossa família pra fazer o marco zero da filial Irineu Silveira. Ele ficou muito emocionado”, relembra o filho.

Filial Irineu Silveira

A inauguração da loja aconteceu na última quinta-feira (19/9) na Avenida Presidente Carlos Luz, 126, no Bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Segundo Alexandre Costa, Gerente de Expansão e Novos Negócios da Araujo, a escolha do local para a nova loja foi estratégica. “Estamos localizados em uma área de grande movimento, com fácil acesso e uma infraestrutura que favorece a experiência do cliente, como o drive thru”.

A inauguração da loja aconteceu na última quinta-feira. Drogaria/ Araujo

Nas paredes é possível ver ilustrações com o rosto de Irineu Silveira, acompanhado de uma homenagem: “A filial Irineu Silveira é a nossa forma de reconhecer e agradecer ao querido amigo colaborador, que por 82 anos tem caminhado ao nosso lado nos ajudando a construir uma Araujo que cuida e acolhe os mineiros”.

Segundo Renato Diniz, na inauguração a emoção também tomou conta. “Caímos todos no choro. Esse trabalho é a vida do meu pai. Apesar de nenhum dos irmãos terem seguido a área empresarial, meu pai deixou o legado da importância do trabalho na vida das pessoas”.

Renato disse ainda que pretende manter este ensinamento em sua vida. Segundo ele o pai é um exemplo de como o trabalho é importante na constituição de um individuo. “Ele é uma pessoa extremamente bondosa, nunca se atrasa pro trabalho e raramente faltava”.

Segundo a empresa, esta é a primeira loja da Drogaria Araujo em homenagem a alguém, e irá gerar cerca de 36 empregos diretos. Com esta filial, a rede passa a contar com 263 unidades em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, alem de endereços em outros 60 municípios.