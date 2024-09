O agendamento pode ser feito por meio do site da CET

Quem deseja adquirir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já pode realizar o agendamento da avaliação médica e psicológica pela internet em algumas cidades de Minas Gerais. A princípio, o agendamento digital pode ser usado em Belo Horizonte, Vespasiano, Confins, Betim e Brumadinho, na região metropolitana.





O serviço está disponível no site da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Antes, para agendar os exames, era necessário entrar em contato com a clínica por telefone.





A intenção é que a medida seja ampliada, de forma gradativa, para outras cidades de Minas Gerais até que todas as cidades do estado sejam contempladas. Com a opção de realizar o agendamento de forma on-line, o cidadão pode escolher o dia e o horário de sua preferência, conforme a disponibilidade da clínica credenciada.





Os exames de aptidão física e avaliação psicológica realizados em clínicas médicas e psicológicas são para os candidatos que almejam a permissão para dirigir veículo automotor, condutores que desejam alterar a categoria da habilitação e aqueles que vão renovar a CNH.





Como agendar





Para agendar os exames, o condutor precisa acessar o site da CET. Depois de selecionar a aba “habilitação”, o cidadão deve escolher o serviço desejado. Nesta etapa, o motorista ou candidato terá acesso ao passo a passo para conclusão do agendamento.





O próximo passo é preencher o formulário e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Se o cidadão optar pelo pagamento via Pix, a confirmação vai acontecer de forma imediata e ele será redirecionado para a página de agendamento. Caso o motorista ou condutor escolha outra forma de pagamento, deverá aguardar a compensação bancária da taxa para marcar a avaliação.





Concluído o pagamento, o sistema direciona o candidato para um clínica disponível e opções de dias e horários. O pagamento do exame médico e psicológico é feito na clínica, no próprio dia do atendimento. O valor poderá ser pago em dinheiro, cartão ou Pix.

Caso seja necessário, o cidadão pode reagendar o exame, também por meio do site da CET. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a CET-MG por meio do site, na aba “atendimento”.