O Centro Universitário Una da cidade de Pouso Alegre, no Sul de Minas, receberá, pelo segundo ano seguido, o Nasa International Space Apps Challenge (Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais da Nasa). Com o tema “O Sol Toca Tudo”, o evento será realizado na sede da faculdade, nos dias 5 a 6 de outubro. As inscrições e a participação são gratuitas, sendo oferecidas 80 vagas.

De acordo com os organizadores do evento, pessoas de qualquer idade e profissão podem participar. No entanto, participantes menores de 18 anos devem ser inscritos por um dos pais ou responsável legal, assim como, devem estar acompanhados em todo o evento.







Os inscritos terão acesso aos dados abertos da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) que serão utilizados para desenvolverem aplicações e soluções para as atividades do setor aeroespacial. O tema deste ano faz referência ao chamado “grande ano da Heliofísica”, uma celebração mundial que festeja a influência do Sol na natureza.

Pouso Alegre é uma das quatro cidades de Minas a receber o evento, que ainda vai chegar em Teófilo Otoni, Ipatinga e Governador Valadares. O professor Schiavon foi o responsável por trazer o Space Apps para a cidade. No ano de 2022, ele orientou o projeto dos alunos do Ânima Hub, de Pouso Alegre, intitulado “O potencial dos fitocanabinoides para os seres humanos em voos espaciais de longo prazo.





Na edição deste ano, serão oferecidos 21 temas para os trabalhos, os participantes vão formar grupos de até seis pessoas. O Centro Universitário vai disponibilizar área para camping dentro do próprio prédio da Faculdade para aqueles participantes que quiserem passar a noite no campus.



SERVIÇO

Nasa International Space Apps Challenge

Data e hora: 5 e 6 de outubro, a partir das 8h;

Local: Una Pouso Alegre - Rua João Basílio, 420, Centro, Pouso Alegre;

Inscrições gratuitas (80 vagas) neste link.