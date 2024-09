Após incêndios de grandes proporções destruírem dois estabelecimentos comerciais localizados em Araxá, no Alto Paranaíba, e Frutal, no Triângulo Mineiro, comunidades destas duas cidades se uniram e organizaram vaquinhas para ajudar os empresários prejudicados.





Um dos casos ocorreu no último sábado (21/9), em um galpão de reciclagem localizado no Distrito Industrial 2 de Araxá. Apenas uma máquina do local não foi danificada pelas chamas, segundo um dos donos do galpão, Cleverson Xavier. "Não é fácil ver todo o trabalho de muitos anos sendo destruído em poucas horas pelas chamas e não poder fazer nada", lamentou Xavier.





De acordo com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Araxá, ninguém se feriu e devido a ação dos bombeiros foi possível salvar as edificações vizinhas ao galpão atingido pelas chamas. A estrutura do galpão colapsou devido às altas temperaturas e foram gastos cerca de 105 m³ de água.





"Primeiro foi realizado um ataque direto ao incêndio e montada uma linha de proteção a uma residência que é edificada no mesmo terreno do galpão.





Diante da proporção do fogo foi acionado pelo Corpo de Bombeiros o Plano de Auxílio Mútuo Emergencial (PAME) que consiste em empresas parceiras que auxiliam em desastres e catástrofes de maior porte. Foram enviados pelas empresas três caminhões (Vecol, Mosaic, CBMM) pipa que abasteceram a viatura dos Bombeiros e que também fez o combate direto ao incêndio", diz trecho de nota da corporação.





Para ajudar os empresários prejudicados por esse incêndio acesse a vaquinha ou faça uma doação pelo PIX 5096045@vakinha.com.br.





Marcenaria é destruída em Frutal









Em Frutal, um incêndio destruiu toda a marcenaria de Jazon Eduardo Mendes, conhecido como Ciganinho da Marcenaria, de 61 anos. O estabelecimento comercial fica no Bairro Novo Horizonte.





O proprietário da marcenaria disse emocionado nas redes sociais que viu uma luta ao longo de quase 30 anos ser destruída em poucos minutos.

Há suspeita de incêndio criminoso, uma vez que segundo relatos de testemunhas, pessoas foram vistas colocando fogo na calçada, sendo que a ação do vento teria levado as chamas até as madeiras e equipamentos da empresa que contém muita serragem.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Frutal, a madeira existente no local e seus maquinários foram todos queimados. O fogo também destruiu um grande barracão. Além da marcenaria, ficavam próximos uma serralheria e um depósito de materiais que também foram atingidos pelas chamas. Vigas de ferro foram derretidos.





Equipes do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura e da Defesa Civil foram mobilizadas para atendimento da ocorrência, que aconteceu em 15/9 (domingo), e caminhões de água foram utilizados para combater o fogo e resfriar o local.





Campanhas foram organizadas para ajudar o marceneiro





Algumas campanhas foram organizadas em Frutal para ajudar Ciganinho da Marcenaria. Na segunda-feira seguinte ao incêndio (16/9), foi iniciada uma campanha para que doações pudessem ser feitas através de seu PIX (Chave telefone, número 34 9.9939-0557, em nome de Jazon Eduardo Mendes).



O empresário Anderson, proprietário da loja Móveis Rústicos, juntamente com a Rádio 97 FM, também lançou uma ação social na semana passada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Quem também está ajudando é o policial aposentado, conhecido como Cabo Lélio, cliente antigo do Ciganinho, que iniciou outra campanha, recolhendo doações com amigos.