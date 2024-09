O funcionamento do centro de saúde não foi comprometido

Um caminhão colidiu em um muro do Centro de Saúde Lagoa, em Venda Nova, em BH, nesta terça-feira (24/9). O veículo transportava uma máquina de pavimentação.





A estrutura do centro de saúde não foi atingida, e o funcionamento não foi comprometido, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Defesa Civil, que foi ao local. A causa do acidente não foi informada.





Foram identificados trincas, rachaduras e danos estruturais na parte atingida do muro. A área afetada foi isolada, e as providências para a remoção do caminhão envolvido estão em andamento.





A Defesa Civil informou ainda que a Gerência de Manutenção de Venda Nova esteve no local para tomar as medidas necessárias para fechamento e reparo emergencial do muro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata