A queda de um carro no vão de uma ponte em Uberlândia, que resultou na morte do motorista, exigirá uma investigação detalhada para compreender a dinâmica da saída de pista. Embora nenhuma hipótese esteja descartada, a única marca visível na avenida de onde o carro saiu pode sugerir um voo de quase 50 metros sobre o rio que atravessa a cidade.

O carro estava localizado no vão central da ponte na Avenida Getúlio Vargas, sobre o rio Uberabinha, e caiu em uma das cabeceiras da passagem. O motorista foi encontrado morto ao lado do veículo, perto da traseira, quando testemunhas avistaram o carro e acionaram o Corpo de Bombeiros durante a manhã desta terça-feira (22/10).

O acidente aconteceu na madrugada, e o local da queda não fica perto de casas. Ninguém ouviu o momento em que o carro saiu da pista.

O motorista teve politraumatismo, e o veículo estava bastante danificado, com a frente e o teto destruídos, além de vidros quebrados. Ao redor, apenas uma árvore mostrava galhos quebrados na parte superior.

A olho nu, não havia marcas no guarda-corpos da ponte ou na vegetação do canteiro central, próximo ao local em que o carro parou, exceto pela árvore ao lado do veículo.

Hipótese é que o veículo tenha voado sobre o rio ao sair da pista Vinícius Lemos

O único sinal encontrado foi uma marca de terra mexida e grama arrancada, como se um pneu tivesse passado por ali. Na defesa da pista, também havia arranhões, como se algo metálico tivesse resvalado. Tudo isso estava na margem oposta do rio em relação ao local onde o carro parou.





Se o carro passou por ali, pode ter usado o canteiro e a defesa como rampa, voando sobre o rio Uberabinha, o que explicaria a distância de quase 50 metros entre o ponto em que o motorista perdeu o controle e o local da colisão.



Quando o corpo foi retirado, a identidade do condutor ainda não havia sido confirmada.

Outro acidente no mesmo local

Em janeiro de 2023, uma mulher de 32 anos saiu da pista no mesmo ponto da Avenida Getúlio Vargas, em Uberlândia. O carro que ela dirigia caiu no rio Uberabinha, e o corpo dela desapareceu na água.

As buscas pela vítima duraram sete dias. No dia 23 de janeiro, os bombeiros encontraram o corpo na barragem da Usina dos Martins, na zona rural de Uberlândia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Uma imagem de uma câmera de segurança ajudou a entender o que aconteceu. No vídeo, é possível ver que o carro da motorista seguia pela avenida, em direção ao Centro da cidade, quando ela perdeu o controle e saiu da pista antes de acessar a ponte.

As investigações não encontraram nenhum indício de crime.