Uma mulher, de 24 anos, foi indiciada por lesão corporal e maus-tratos contra a própria filha, de 4 anos, em Passos, no Sul de Minas Gerais. A mãe da vítima confessou as agressões. Ao longo das investigações, a criança foi retirada do convívio com a suspeita e atendida pelo Conselho Tutelar da cidade.





Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o inquérito foi aberto em 6 de outubro, quando a corporação recebeu denúncias de vizinhos ao ouvirem a criança sendo espancada e gritando por socorro.





Testemunhas relataram à polícia que as agressões começaram depois que a suspeita terminou o relacionamento com o então namorado. Ainda segundo os vizinhos, a mulher fazia uso de drogas e álcool.





Assim que a denúncia foi recebida, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) adotou as medidas necessárias para garantir a proteção da vítima e solicitou protetivas em favor da criança.





“A vítima passou por exame de corpo de delito e recebeu atendimento médico”, conta a titular da unidade, delegada Mariana Fioravante. “Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado, e a criança, imediatamente retirada do convívio com a mãe, sendo acolhida em local seguro”, completa.

O inquérito policial foi concluído e remetido à Justiça na última quinta-feira (17/10), com todas as provas e depoimentos coletados ao longo da investigação, visando à responsabilização da investigada pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos no ambiente doméstico.