Uma mulher de 71 anos foi agredida pelo filho, de 38, na segunda-feira (21/10), na zona rural de Lagoa Grande, em São João da Lagoa, no Norte de Minas. A violência ocorreu após o carro da família atolar em uma estrada local.





De acordo com o boletim de ocorrência, o filho levou a mãe com ferimentos no rosto até a Santa Casa de Montes Claros, alegando que ela havia caído. No entanto, os médicos suspeitaram das lesões, que não eram compatíveis com uma simples queda, e acionaram a PM.





Ao chegar no hospital, os policiais conversaram com a vítima, que revelou ter sido agredida pelo filho. A namorada do suspeito confirmou o relato da mulher, dizendo que tentou impedir a violência, mas foi ameaçada. Vizinhos também relataram ter ouvido gritos e barulhos de objetos sendo quebrados dentro da casa. Segundo a vítima, as agressões começaram depois que o carro em que estavam atolar na estrada próxima da casa deles.





O homem foi localizado perto de um supermercado e, inicialmente, negou as agressões. Durante as buscas em seu veículo, a polícia encontrou uma arma de pressão. Com as evidências e relatos, o suspeito foi preso em flagrante.





A vítima sofreu lesões no rosto e nos olhos, mas, após receber atendimento médico, foi liberada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o agressor poderá responder por violência doméstica, agravada pelo fato de a vítima ser idosa, conforme o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha.

