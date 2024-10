Dois homens foram presos, na tarde desta terça-feira (22/10), suspeitos de envolvimento na agressão e roubo de torcedores do River Plate em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. As agressões ocorreram na madrugada. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos, de 25 e 31 anos, confessaram participação no crime e disseram que a motivação seria desavenças esportivas. Ambos são torcedores do Atlético, que enfrenta o time argentino na noite desta terça-feira, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa Libertadores.





Vídeos publicados nas redes sociais registraram como aconteceu a ação. As imagens mostram dois torcedores do River Plate sendo espancados e tendo as camisas arrancadas e levadas por um grupo de atleticanos.





Segundo a PM, os suspeitos presos foram reconhecidos pelo monitoramento policial e abordados na Praça Dom Cristiano, no Centro de Divinópolis. Em depoimento, eles disseram fazer parte de uma torcida organizada.





O capitão Sales, 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), explica que os policiais seguem em rastreamento para identificar e prender os demais autores. “A Polícia Militar não irá tolerar este tipo de conduta e haverá sempre uma pronta resposta”, defende.

Um veículo que teria sido utilizado na ação criminosa foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.