Os moradores do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, estão apreensivos com furtos e assaltos, que se tornaram recorrentes no local. A ação dos suspeitos é registrada por câmeras de segurança e compartilhada por moradores nas redes sociais.







Um dos casos teria acontecido na noite dessa segunda-feira (21/10) na Rua Rodrigo Otávio Coutinho. Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver um jovem com um celular nas mãos na porta de um edifício. Em seguida, dois homens em uma motocicleta se aproximam, o carona desce e vai em direção ao jovem, que entrega o objeto. O homem que pilotava a moto aparenta estar portando uma arma. A dupla deixa o local tranquilamente.





O Estado de Minas tentou contato com a Polícia Militar para saber se o jovem registrou a ocorrência, mas não conseguiu resposta até o momento.





Monitoramento inteligente

Preocupados com a segurança, os moradores do bairro decidiram adquirir e instalar seis câmeras em áreas consideradas críticas, como locais de alto tráfego, assim como entradas e saídas do bairro, abarcando desde a Avenida Presidente Eurico Dutra até a área do BH Shopping. A previsão é que os equipamentos sejam instalados até o próximo mês.

Segundo José Eugênio de Castro, presidente da Associação de Moradores do Bairro Belvedere (AMBB), o aumento de prédios e do comércio no bairro ocasionou também uma elevação no número de furtos e roubos.