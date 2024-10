Noivos sempre desejam que o dia do casamento seja perfeito em cada detalhe. Mas é quase impossível controlar tudo, especialmente as condições do tempo. Os imprevistos climáticos, no entanto, deixaram a cerimônia mais emocionante.

Nessa segunda-feira (21/10), o casal Fabíula Veloso e Thiago Silva viralizaram nas redes sociais ao compartilharem vídeos do casamento ao ar livre, que aconteceu no Barreiro, em Belo Horizonte, debaixo de chuva forte, mas isso não acabou com o brilho e a emoção da cerimônia.

Juntos há 8 anos, o casal planejou o casamento por 18 meses e, no último segundo, caiu uma tempestade. Quando tudo parecia estar dando errado, Thiago e Fabíula, munidos de coragem e amor, decidiram seguir com o protocolo (ou quase) e realizar o matrimônio na chuva. "Nós acompanhamos a previsão do tempo todo o mês de outubro, mas estava muito instável. Quando começamos a arrumar tudo, a decoradora perguntou qual era minha ideia, já que estava previsto chuva. Nosso sonho era casar na área externa", conta a noiva.

No início, Fabíula relata que o céu ficou azul, sem nuvens e o sol apareceu, porém cinco minutos depois o tempo fechou novamente. "Pedi orientação a Deus e decidi seguir com o planejado. Falei para a decoradora continuar e que se ninguém quisesse entrar na chuva não teria problema, quem quisesse poderia assistir à cerimônia da área coberta. Estava tudo e todos prontos quando começou a chover", afirma ela.

Apesar de parecer um pesadelo para muitos, a decisão transformou a cerimônia em algo único. Padrinhos e madrinhas, parentes e demais convidados, que estavam produzidos dos pés a cabeça, apoiaram do início ao fim a escolha do casamento na chuva. "Foi unânime, todos eles toparam entrar na chuva", destaca a noiva.

Em vídeos gravados no evento, é possível ver que mesmo pisando descalços na grama, segurando os vestidos e encharcados de água, todos pularam de cabeça e "fizeram a festa". Da mesma forma, a noiva retirou as sandálias e o véu para seguir até o altar.

Veja imagens do casamento:

As imagens também registraram outro momento autêntico. Os tradicionais floristas, que enfeitam o corredor para a noiva, dessa vez se transformaram em uma espécie de garçom. No lugar de flores e pétalas, a dupla distribuiu latinhas de refrigerante para os convidados, enquanto dançava animada.



Nas redes sociais, milhares de pessoas, mesmo sem conhecer o casal, comentaram a coragem de Fabíula e Thiago e os parabenizaram, desejando felicidades. Outros disseram que se emocionaram ao assistir os vídeos e admiraram o apoio dos convidados.

"Nosso sonho era casar com bastante sol, somos fotógrafos e valorizamos muito a luz. Nossa ideia era casar pontualmente às 16h, realizar e terminar a cerimônia de dia. No entanto, tivemos os melhores fornecedores e amigos, que tiraram toda a vaidade e curtiram o momento conosco. Foi uma experiência surreal, não faria nada diferente", conclui.