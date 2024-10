O influenciador Alberto Júnior, que rifa diversos itens nas redes sociais, foi surpreendido durante a entrega de um prêmio na noite dessa terça-feira (22/10). Enquanto entregava um celular e um carro para o ganhador e sua família no bairro Nazaré, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criminosos renderam o grupo de pessoas. O momento foi registrado por câmeras de segurança e, nas redes sociais, ele denuncia o crime.

De acordo com o blogueiro, por volta de 20h20, ele, a esposa e a família do ganhador foram rendidos por um assaltante que chegou ao local em um HB20 sedan na cor cinza. O ladrão abordou as pessoas na rua de maneira agressiva e disse que não queria levar o carro, mas que levaria “os celulares e o ouro”, fazendo referências às joias usadas por Alberto e a mulher.

Ao todo, os assaltantes levaram três celulares, um controle de carro e um anel, duas alianças, uma dedeira, uma pulseira, duas correntes e dois pingentes, totalizando em um prejuízo de mais de R$ 70 mil aos influenciadores. Um dos smartphones roubados era o do ganhador, um iPhone 15 Pro Max, que não será entregue novamente pelo influencer. O ganhador levou embora uma Saveiro Cross, avaliada em mais de R$ 50 mil.

O vendedor Jean Carlos Rodrigues, sorteado para levar os prêmios, não quis comentar sobre o ocorrido, uma vez que já sofreu outros dois assaltos e se encontra traumatizado. No momento do crime, a esposa e os dois filhos o acompanhavam e, segundo Jean, ele não gostaria de reviver o crime.

“É difícil até falar essas horas, entendeu? A esposa tá chateada, as crianças... É complicado. Prefiro não falar nada e só o Alberto comentar sobre, que aí acaba isso logo e passa esse pesadelo. A gente fica vendo vídeo, fica vendo as coisas, gente mandando mensagem. A gente revive a situação por minuto a minuto aqui”, lamenta.

Para o influenciador, a escolha do local, em frente a casa que morou por toda a vida, foi pensada justamente para dar mais privacidade ao ganhador, que tem um histórico pouco agradável com assaltos. Por ser um local conhecido, Alberto não levou seus seguranças, como costuma fazer, e acreditou que não teria problema, mesmo sabendo que alguns de seus amigos do ramo estavam sendo assaltados.

Há quatro anos, o influenciador sorteia rifas pelo Instagram e nunca passou por nenhuma situação parecida. Por possuir artigos de luxo e compartilhar nas redes sociais, ele se mudou para uma casa em um condomínio, em Esmeraldas, também na Região Metropolitana de BH, mas ainda fica na casa em Contagem. De acordo com ele, a segurança terá que ser reforçada de agora em diante.

“Agora é investir em segurança, igual estávamos fazendo antes. Vamos voltar a andar com segurança, mas fazendo a proteção da minha família. Arma registrada no meu nome e a arma só pode ficar dentro de casa”, diz Alberto.



Devido ao incidente, a esposa do influenciador passou mal na noite de ontem. De acordo com o blogueiro, o Boletim de Ocorrência (BO) será realizado nesta quarta.