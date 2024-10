À época do crime, a vítima foi agredida e ameaçada na residência do casal

Um homem de 33 anos foi condenado a 20 anos de prisão após tentar matar a companheira grávida de oito meses na escadaria do Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Unaí, no Noroeste de Minas Gerais. O crime aconteceu em 10 de outubro de 2022, e o júri aconteceu nessa segunda-feira (21/10), informou o Ministério Público nesta terça (22/10).

Conforme a denúncia do MPMG, o crime teve motivação torpe, decorrente da possessividade que o denunciado nutria em relação à vítima, demonstrando ciúmes de relacionamentos anteriores e por entender que a mulher estava diferente no relacionamento.

À época, a vítima foi agredida e ameaçada na residência do casal. Ao tentar fugir, ela foi perseguida pelo companheiro, que atirou cinco vezes. A mulher acabou atingida por três disparos e foi abandonada nas escadarias do santuário. Policiais militares conseguiram salvar a vida da mulher e do bebê.

Os jurados condenaram o réu por lesão corporal, ameaça, tentativa de feminicídio, tentativa de aborto e posse irregular de arma de fogo e munições. Além de permanecer preso, o autor também foi condenado, a pedido do Ministério Público, a perda do poder familiar em relação à filha do casal.

“Além dele, o irmão do autor também foi condenado, por crimes de embriaguez ao volante, direção perigosa e porte ilegal de munições. Na data dos fatos, conforme a denúncia, o irmão deu fuga ao autor. Ele foi condenado a dois anos de reclusão, um ano de detenção, à pena de multa e à de suspensão do direito de dirigir por dois meses”, explicou o MPMG.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notíciasrelevantes para o seu dia