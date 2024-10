Uma jovem de 22 anos, suspeita de matar o namorado, de 34, com uma facada no pescoço, foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informou a instituição nesta terça-feira (22/10). O crime aconteceu em 28 de julho deste ano, em Poços de Caldas, no Sul do estado.

O crime repercutiu nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostrava o homem descendo uma ribanceira e caindo em uma área de matagal. Logo após a chegada dos serviços médicos, foi constatada a morte da vítima.

Inicialmente, a PCMG representou pela prisão temporária da jovem, que foi detida no estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva.

Durante a investigação, a PCMG encontrou o carro utilizado pela suspeita na zona rural da cidade. Dentro dele foram identificadas manchas de sangue na maçaneta. Com base nas evidências, a jovem foi indiciada por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado, uma vez que a vítima foi impossibilitada de se defender.

Ao fim das investigações, a PCMG solicitou um exame de sanidade mental da suspeita, o que resultou na constatação de sua inimputabilidade. Isso significa que, no momento do crime, a jovem não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações. A Polícia Civil não disse se houve uma motivação para o crime.