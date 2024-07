Profissão ‘influencer’ cresce, se destaca e consolida números positivos no país

O universo dos influenciadores digitais no Brasil tem crescido de forma muito significativa, consolidando-se como uma profissão emergente e promissora.



Segundo pesquisa divulgada pela Nielsen, atualmente, o Brasil é campeão mundial em número de influenciadores, especialmente na categoria Instagram, são 10,5 milhões, com pelo menos 1 mil seguidores cada um.



Esse fenômeno se reflete na pesquisa do Ibope Inteligência, que aponta que 52% dos 140 milhões de brasileiros ativos nas redes sociais seguem ao menos um influenciador, evidenciando a popularidade e o impacto desses profissionais na vida dos consumidores.

Essa ascensão está ligada ao aumento do tempo que as pessoas passam online e ao consumo de conteúdo digital. De acordo com o relatório da Globo Gente, os influenciadores têm se destacado por sua autenticidade e capacidade de engajamento, características que os tornam valiosos para marcas e empresas que buscam se conectar de maneira mais direta e pessoal com seu público-alvo. A autenticidade, aliada à capacidade de influenciar comportamentos e decisões de compra, tem sido um diferencial crucial para diferentes mercados.

Juliana Andrade é um exemplo de como essa profissão pode transformar vidas. Baiana e ex-diretora de vendas de uma multinacional, Juliana decidiu, em 2018, mudar de carreira e investir nas redes sociais. Inspirada por nomes como Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia, ela focou seu conteúdo em mulheres que buscam se cuidar fisicamente e alcançar sua melhor versão.

A jornada de Juliana ilustra a importância da capacitação e do planejamento na carreira de influenciador. Ela investiu em estudos e no desenvolvimento de conteúdo relevante e autêntico para seu público. “Tenho um público bastante diversificado, mas na sua maioria são mulheres, donas de casa, que trabalham, mães, que se cuidam fisicamente e buscam sua melhor versão”, revela Juliana.

A remuneração dos influenciadores vem principalmente das publicidades, conhecidas como “publis”. Essa estratégia de marketing se baseia na produção de conteúdo patrocinado, onde os influenciadores promovem produtos ou serviços para seus seguidores. A influência digital tem se mostrado uma ferramenta poderosa para as marcas, que vêem nesses profissionais uma forma eficiente de alcançar e engajar seu público-alvo.

“O on-line mudou completamente a regra do jogo. Hoje, o consumidor passa horas conectado, consumindo os conteúdos das redes sociais. Os influenciadores têm a atenção de milhares de pessoas todos os dias em suas redes e têm o poder de influência sobre eles”, reforça Juliana.

A busca pela profissionalização no mercado de influenciadores é uma tendência crescente. Segundo um estudo do Sebrae, os influenciadores brasileiros estão cada vez mais capacitados e buscando se desenvolver como empreendedores, reconhecendo a necessidade de gerir suas carreiras com profissionalismo e estratégia.

O futuro do marketing e da comunicação no Brasil passa, inevitavelmente, pelos influenciadores digitais. Com a rápida evolução das plataformas e o aumento do consumo de conteúdo online, esses profissionais continuarão a desempenhar um papel central na forma como marcas e consumidores interagem e se conectam.



A história de Juliana Andrade é apenas um exemplo do potencial transformador dessa profissão, que promete moldar o futuro do marketing e da comunicação.

Website: https://www.instagram.com/juliana.andrademkt?igsh=c3NhOHN2ZmhscW02