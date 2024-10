A influenciadora digital Joana Mascarenhas foi condenada a dois anos e seis meses de prisão por ter mergulhado sua filha de três anos em água gelada como castigo. Além da condenação, o Tribunal Local Criminal de Lisboa estipulou uma indenização de mil euros que deverá ser paga à garota.

No ano passado, Mascarenhas fez uma publicação falando sobre as formas de punição que dava a sua filha sempre que ela fazia “birra”. A influenciadora confessou, pelas mídias sociais, que realizou os castigos duas vezes. Em uma ocasião, ela teria mergulhado a menina de três anos na água da piscina até o pescoço.





Na outra, a influenciadora disse que, as cinco da manhã, “ela [sua filha] estava chorando outra vez, aos gritos. Peguei ela, no pijama e fui para dentro da banheira. Molhei-a toda com água fria. Remédio santo”. Os vídeos da condenada ganharam repercussão negativa e o caso foi levado ao Ministério Público de Portugal (MP).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





De acordo com o jornal português Diário de Notícias, Joana afirmou ao tribunal que queria apenas acalmar a garota e não maltratá-la. A influenciadora ainda afirmou que não utiliza tais métodos para educar a criança, no entanto, o MP não retirou a acusação.





A defesa de Joana pretende recorrer da decisão e argumenta que os castigo são “uma decisão infeliz e não pode assumir relevância criminal”, alegando que os castigos não feriram a menina fisicamente ou psicologicamente. A procuradoria do caso concordou que os banhos de água gelada foram “casos isolados”, mas disse que a influenciadora deve ser punida pelos atos.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos