A influencer bolsonarista Cíntia Chagas registrou uma queixa de violência doméstica e psicológica, ameaça, injúria e perseguição contra o deputado estadual bolsonarista e seu ex-marido, Lucas Bove (PL-SP). Os dois tiveram uma relação de mais de dois anos.

Cíntia acusa o parlamentar paulista de suposta violência psicológica, em que ele a humilhava, chamando a de "burra" e que só tinha sucesso por ser "uma mulher bonita que fala bem", e de agressão, afirmando que ele apertava partes do seu corpo deixando-a com lesões.

Cíntia Chagas ainda relatou que Bove teria jogado uma faca em sua direção. A faca bateu no chão e acertou sua perna. Ela também conta de que teria sido expulsa de uma festa de casamento após ter sido obrigada a tirar uma foto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que foi instaurado um inquérito policial e solicitado medida protetiva para a vítima.

A influencer, que se anuncia como educadora, é conhecida por seus conteúdos alinhados à pautas de extrema direita e a Bolsonaro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Bove, que também é apoiador de Bolsonaro, não fez nenhuma manifestação citando o caso, mas usou as redes sociais para fazer citar uma passagem bíblica recorrentemente mencionada pelo ex-presidente. Em seus stories ele postou "João 8:32" em um fundo preto, o versículo diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará".