Uma ex-vendedora da empresa Maria’s Baby está processando a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, alegando uma série de irregularidades relacionadas ao descumprimento de contratos por parte da empresa de Fonseca. A informação foi divulgada pelo colunista do Jornal "O dia", Daniel Nascimento, que relatou que a ex-funcionária foi obrigada a se mudar de São Paulo para São Carlos.

Elizabete Medeiros afirmou que precisou abrir uma MEI em outubro para formalizar a prestação de serviços, mas que o contrato com a empresa Maria’s Baby nunca foi cumprido. Ela também alegou que, embora tenha vendido produtos, não recebeu comissão. No processo trabalhista movido contra a empresa de Virginia Fonseca, Medeiros busca indenização por danos morais, entre outros direitos.

A defesa de Elizabete Medeiros está solicitando o reconhecimento do vínculo empregatício, com a devida anotação na Carteira de Trabalho do período em que prestou serviços, além do pagamento de salários, 13º, férias, FGTS e outras verbas rescisórias. Juntamente com o pedido de indenização, o valor total da causa é de R$ 126.330,64.





A defesa da empresa de Virginia Fonseca respondeu às acusações, negando que Elizabete Medeiros tenha sido funcionária da empresa, afirmando que ela atuava como prestadora de serviços por meio de um contrato de pessoa jurídica. Além disso, a defesa contestou a alegação de que a mudança de domicílio de Elizabete foi uma exigência da empresa, afirmando que essa decisão foi tomada por iniciativa própria da prestadora de serviços. O processo ainda aguarda julgamento.