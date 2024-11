Um adolescente de 14 anos matou um amigo da mesma idade com um tiro na cabeça em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (20/11). A princípio, conforme apurado pela Polícia Militar, a morte decorreu de um disparo acidental.

O homicídio aconteceu na casa da vítima, pela manhã, após o suspeito pegar um revólver calibre 38. A arma pertence ao pai do adolescente morto, que acabou preso por posse ilegal de arma de fogo e “omissão de cautela na guarda do referido armamento”, conforme narra o boletim de ocorrência que a reportagem teve acesso.





Assim que os militares chegaram ao imóvel, a vítima recebia atendimento de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou morrendo minutos depois dentro da ambulância.





Inicialmente, quando questionado pelos policiais, o adolescente que efetuou o disparo alegou que foi até a casa do amigo, quando a vítima teria mostrado a arma de seu pai, apontado o revólver em sua direção e, por fim, mirado na própria cabeça e atirado.

A perícia da Polícia Civil foi acionada. Enquanto os militares aguardavam, o adolescente, ao ser novamente abordado pelos policiais, confessou ter ido para a casa do amigo a fim de usar drogas. Dentro do imóvel, a vítima mostrou a arma do pai. O adolescente então pegou o revólver e, enquanto o manuseava, realizou um disparo acidental, que atingiu a cabeça do amigo.

A arma, com numeração raspada, foi apreendida. O corpo do adolescente foi liberado após a conclusão do trabalho preliminar de perícia e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).