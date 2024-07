Está confirmada, para a tarde desta terça-feira (16/7), a segunda parte da audiência de instrução do bombeiro reformado Naires Assis Ribeiro, de 61 anos, no Tribunal do Júri do Fórum Lafayette. Ele é réu no caso do assassinato do policial penal Wallysson Alves dos Santos, de 44 anos, ocorrido em 26 de fevereiro deste ano, no Bairro Santa Tereza, em BH.





Na primeira parte da audiência de instrução, foram ouvidas oito testemunhas de acusação e cinco testemunhas de defesa, que insistiu em ouvir mais cinco pessoas. Elas não estavam presentes na audiência e devem ser ouvidas nesta terça-feira. Também está previsto que o réu seja interrogado hoje.





O bombeiro está preso, por decisão da Justiça, desde quando aconteceu o crime. Ele foi pronunciado e a prisão foi decretada na audiência de custódia.

Relembre o crime





O assassinato aconteceu madrugada do dia 26 de fevereiro quando Wallysson Alves dos Santos estava bebendo com o filho em um bar no Bairro Santa Tereza, Região Leste da capital. O bombeiro Naire Assis Ribeiro, ao avistar o policial penal, questionou o motivo dele estar armado. Wallyson se apresentou como militar. Os dois discutiram no local e o bombeiro foi em casa na busca de um revólver.

Quando o subtenente do Corpo de Bombeiros, que estava embriagado, voltou, ele atirou contra o policial penal sem que este pudesse se defender. No total, foram cinco tiros. O bombeiro fugiu do local, de moto, mas acabou preso pela PM. A arma foi apreendida. O policial penal chegou a ser socorrido para o Hospital João XXIII, mas morreu na unidade.