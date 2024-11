O Diamond Mall, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechado na noite desta quarta-feira (20/11) após um incêndio no quarto andar, inaugurado recentemente, no último dia 7. O novo espaço conta com uma ala de lojas de luxo, incluindo marcas renomadas como Dolce&Gabbana, CH Carolina Herrera, Emporio Armani e Chanel.

De acordo com os bombeiros, o incêndio não ocorreu no restaurante japonês, como inicialmente informado, mas em um local destinado ao armazenamento de materiais. A suspeita é de que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito. Não houve vítimas, e o incêndio foi controlado rapidamente pelos brigadistas do shopping antes da chegada das equipes de resgate.