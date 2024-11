As lojas foram fechadas e as pessoas evacuadas

O Diamond Mall, localizado na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi fechado na noite desta quarta-feira (20) devido a um incêndio no quarto andar, inaugurado na última quinta-feira (7). O novo espaço abriga uma ala de lojas de luxo, incluindo marcas renomadas como Dolce&Gabbana, CH Carolina Herrera, Emporio Armani e Chanel.

O fogo teria se iniciado em um dos restaurantes. Houve movimentação intensa dos seguranças para evacuar o local, que alertaram sobre o risco de explosão.

Por decisão da direção do shopping, o nome do restaurante não foi divulgado. O fechamento completo foi determinado, e os andares estão sendo evacuados gradualmente. Funcionários foram vistos correndo com documentos. “Não podemos correr o risco de perder documentos da empresa”, disse Evandro Quinteto, contador de uma loja do quarto andar.

Clientes estão sendo retirados do shopping sem permissão para retornar. Quem tem veículos no último piso enfrenta dificuldades, pois o acesso está bloqueado pelos seguranças.

Frequentadores do shopping foram obrigados a deixar o local às pressas Ivan Drummond/EM

Uma das ruas laterais do Diamond Mall, a Bernardo Guimarães, teve o tráfego interrompido para acomodar veículos do Corpo de Bombeiros. Além disso, o trânsito na Olegário Maciel, no sentido da Rua Timbiras para o shopping, também foi bloqueado.

Não há informações sobre feridos nem sobre a causa do incêndio.