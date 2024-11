Pontos de embarque e desembarque de ônibus em Belo Horizonte vão sofrer alterações a partir desta quinta-feira (21/11). A reorganização das paradas acontece em dois locais: na Avenida do Contorno, próximo ao Viaduto da Floresta; e na Rua dos Tamoios, no Centro.





Além disso, as linhas da Estação José Cândido da Silveira serão transferidas para a Rua Gustavo da Silveira, ao lado do terminal, na Região Leste de BH. A sinalização com as linhas dos pontos de ônibus está sendo atualizada e também seguindo uma padronização de acordo com as cores da frota dos veículos.





Segundo a administração municipal, os ajustes são importantes para o melhor dimensionamento e capacidade dos pontos. A mudança também prevê o agrupamento de linhas de acordo com os destinos dos passageiros.





Cartazes serão afixados nos pontos e dentro dos ônibus para informar aos passageiros das linhas alteradas. Os itinerários, pontos de embarque e desembarque e os quadros de horários dos ônibus podem ser consultados no portal pbh.gov.br/bhtrans.

Confira os pontos que vão receber as alterações:



Avenida do Contorno, 1343:





Passa a atender as linhas 1502, 4802A, 8205,9205, 9211,9405,9414 e 9502.





Avenida do Contorno, 1341:

Passa a atender as linhas 8102, 8103, 8106, 8107,8108, 8405, 9104, 9105, 9209, 9210 e 9410.





Rua dos Tamoios, 311:

Passa a atender a linha 9407. Essa linha deixa de parar na Rua dos Tamoios, 213.

Linhas da Estação do José Cândido da Silveira





As linhas 821, 822, 823 e 9550 serão transferidas da Estação José Cândido da Silveira e vão contar com novo ponto de embarque e desembarque na Rua Gustavo da Silveira, 1890, ao lado da estação.



Além disso, a linha 821 terá seu ponto final mudado para a Rua Tizu, 175, no bairro Goiânia. A linha 822 terá o atendimento ampliado até o bairro Santa Inês, tendo seu ponto final localizado na Rua Conceição do Pará, 1726.



A linha 823 contará com novo atendimento no pico da manhã, entre 4h e 7h18, no sentido bairro/Estação São Gabriel, com partidas da Rua Pallas Athena, no bairro Vitória. O objetivo é melhorar a regularidade na operação da linha e oferecer mais qualidade na prestação do serviço para os usuários.