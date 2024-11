Almoço de Natal nos restaurantes populares de BH será realizado no dia 25, das 11h às 14h

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está arrecadando presentes para o Almoço de Natal dos restaurantes populares da capital mineira. As doações podem ser entregues até o dia 20 de dezembro, de segunda a sexta-feira, e serão distribuídas no dia 25, das 11h às 14h, quando acontece o evento. São nove pontos de recolhimento dos presentes, em diversos pontos da cidade.

Segundo a prefeitura, os presentes serão destinados principalmente para as crianças. Por isso, itens como brinquedos, material escolar e guloseimas são os mais indicados. A campanha é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania que também promove o Almoço de Natal, com cardápio especial no Restaurante Popular I.

Onde doar

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Av. Afonso Pena, 1.212 - Centro

Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - Av. Afonso Pena, 342 - Centro

Banco de Alimentos - Rua Tuiuti, 888 - Padre Eustáquio

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - Av. Pres. Antônio Carlos, 821 - Lagoinha

Restaurante Popular I - Herbert de Souza - Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Restaurante Popular II – Josué de Castro - Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Restaurante Popular III - Maria Regina Nabuco - Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 Estação BHBus – Venda Nova

Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos - Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages - Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia Acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchil

Voluntários

A prefeitura destaca que interessados em se voluntariar para ajudar no evento devem se inscrever pelo telefone 3277-4136 entre os dias 2 e 6 de dezembro. É necessário ter mais de 18 anos e informar nome completo, CPF, Carteira de Identidade, telefone e e-mail para contato.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa