A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu 31 mandados de prisão na cidade de Lavras, na Região Sul do estado, resultado da Operação Inopinatum, nesta terça-feira (19/11), iniciada pela PCMG em 2022. Além dos suspeitos, foram apreendidos armas de fogo e mais de R$ 20 mil em dinheiro.

Segundo o delegado regional da cidade, Tiago Veiga Ludwig, em 2022, a partir da prisão de um suspeito por homicídio no Bairro Vale do Sol, a Polícia Civil descobriu ligações do crime com organizações do tráfico de drogas e armas.

Nos anos seguintes, outros suspeitos foram identificados no municípios, e as investigações apontaram que o grupo criminoso era liderado por três irmãos, envolvidos em diversos homicídios cometidos na cidade, desde 2018.

Ainda segundo o delegado, foi uma surpresa para a polícia a ligação de um dos suspeitos presos com o homicídio de Walter Raony de Oliveira, de 35 anos, filho da vereadora de Lavras Rosemeire Aparecida de Oliveira (PT). Na ocasião, o homem foi morto a tiros dentro de um bar, no Bairro Santa Cruz, em abril deste ano.

Esta é a quinta operação do ano no município, e, de acordo com a PCMG, ao todo houve 67 prisões decorrentes de investigações e flagrantes. Na operação Inopinatum, 31 mandados de prisão foram executados, e quatro não foram concretizados, porque um dos suspeitos faleceu, e os outros três seguem foragidos.

Foram apreendidas três armas de fogo, porções de maconha, crack e cocaína e R$ 29 mil em dinheiro. Ocorreram ainda a apreensão de três carros, três motocicletas e celulares.

Além do Vale do Sol, foram cumpridos mandados nos seguintes bairros de Lavras: Morada do Sol, Jardim Campestre, São Vicente e Colinas da Serra. Outros sete mandados foram executados em dois municípios próximos, também na Região Sul de Minas, sendo quatro em Ijaci e três em Varginha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil destacou que os presos foram encaminhados ao sistema prisional, e os materiais apreendidos vão contribuir para as investigações e ajudar a identificar outros envolvidos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata