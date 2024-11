crédito: wikimedia commons Governo do Estado de São Paulo

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte suspendeu a aplicação de vacinas contra a COVID-19 após os estoques do imunizante se esgotarem. O mesmo ocorre com a vacinação contra a Varicela, também conhecida como catapora, que segue interrompida. Em setembro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou ter recebido uma quantidade insuficiente de doses contra a doença.

Ainda não há previsão para o recebimento de novas remessas das vacinas, afirmou a PBH, que também disse ter acionado a Secretaria de Estado da Saúde (SES) sobre a situação. A SES é a responsável por receber as doses do Ministério da Saúde e distribuí-las para os municípios. A reportagem entrou em contato com a SES, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Em outubro, a pasta enviou doses da vacina contra a COVID-19 para todas as unidades federativas, que chegaram a Minas Gerais em 25 de outubro. Em relação à vacina contra a Varicela, o ministério explica que problemas com um fornecedor internacional impactaram a oferta do imunizante.

A escassez de estoques de vacinas nos postos de saúde tem sido alertada há meses pelas secretarias de saúde de todo o estado. Tanto que, em setembro, a Associação Mineira de Municípios (AMM) enviou um pedido de explicação ao Ministério da Saúde, após receber queixas de gestores de municípios sobre a falta de imunizantes.

A apuração da equipe técnica da associação apontou a falta das vacinas Tríplice Viral, Hepatite A, Febre Amarela, Varicela, Raiva em cultura celular/vero, Meningocócica Conjugada grupo C e Meningocócica Conjugada ACWY.

O médico infectologista Leandro Curi explica que o atraso no calendário vacinal é motivo de preocupação, pois algumas doenças têm caráter sazonal, com pico de infecções em determinada época do ano. Ainda assim, a falta de estoques da vacina contra a COVID-19 em Belo Horizonte não é motivo de alarde. “Algumas semanas de atraso, eventualmente meses, podem não representar necessariamente um aumento drástico de infecções”, defende.

A vacinação contra a COVID-19, ofertada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), chegou à quarta dose (ou segunda dose de reforço), destinada a pessoas a partir dos 5 anos de idade que tenham maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença. É o caso de pessoas imunocomprometidas, com comorbidades, com mais de 60 anos, entre outros.

Os números gerais da imunização contra a COVID-19 na capital mineira são de 94% da população vacinada com duas doses, 65% vacinada com três doses e 25% vacinada com quatro doses. Os dados foram atualizados em 19 de novembro pelo Ministério da Saúde.