Uma mulher de 46 anos foi indiciada pela Polícia Civil (PCMG) nessa segunda-feira (18/11) por injúria racial – crime atualmente imprescritível e inafiançável – contra uma funcionária de 25 anos de um supermercado em Belo Horizonte, além de agredir um segurança do mesmo estabelecimento. Os atos ocorreram no início deste mês.

O caso aconteceu em um estabelecimento no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





A delegada Bianca Prado, da 1ª Delegacia de Polícia Civil Sul, destacou que testemunhas e vítimas foram ouvidas, e todas confirmaram os crimes.

Segundo ela, a mulher foi intimada duas vezes, mas não compareceu à delegacia. Em vez disso, enviou uma petição por meio do advogado informando que não prestaria esclarecimentos. Com isso, o inquérito foi encaminhado à Justiça com pedido de prisão preventiva da indiciada.





O caso de discriminação ocorreu no dia 5 de novembro, quando a suspeita se irritou com a funcionária que operava o caixa, alegando que ninguém empacotava suas compras.

De acordo com a polícia, a mulher dirigiu diversas ofensas raciais à vítima e, ao ser abordada por um segurança de 43 anos, o agrediu antes de fugir, derrubando uma cancela do estacionamento.