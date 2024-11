Belo Horizonte pode registrar chuva de até 60 milímetros (mm), com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até as 8h de sexta-feira (22/11).

Segundo a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada na capital foi de 19,8°C, e a máxima pode alcançar 30°C à tarde. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45%.

Devido às chuvas dos últimos dias, três regionais da capital já ultrapassaram 90% do acumulado esperado para todo o mês de novembro, que é de 236 milímetros (mm).

As regiões Leste, Oeste e Centro-Sul registraram os maiores volumes de chuva até a manhã desta quinta-feira, com 234,4 mm, 228,8 mm e 218,6 mm, respectivamente. Já as regiões de Venda Nova, Nordeste e Noroeste ultrapassaram 80% da média, acumulando 201,4 mm, 200,6 mm e 192,2 mm, respectivamente.

Recomendações durante a chuva: