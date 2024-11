O dia em Belo Horizonte terá céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar a 50 km/h.

Segundo a Defesa Civil de BH, a previsão meteorológica aponta chuva forte para esta quinta-feira (21). A temperatura mínima registrada foi de 19,8°C, e a máxima pode alcançar 30°C à tarde. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45%.

Devido às chuvas dos últimos dias, três regionais da capital já ultrapassaram 90% do acumulado esperado para todo o mês de novembro, que é de 236 milímetros (mm).

As regiões Leste, Oeste e Centro-Sul registraram os maiores volumes de chuva até a manhã desta quinta-feira, com 234,4 mm, 228,8 mm e 218,6 mm, respectivamente. Já as regiões de Venda Nova, Nordeste e Noroeste ultrapassaram 80% da média, acumulando 201,4 mm, 200,6 mm e 192,2 mm, respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) em novembro até 6h do dia 21:





Barreiro: 180,5 (76,5%)



Centro-Sul: 218,6 (92,6%)



Leste: 234,4 (99,3%)



Nordeste: 200,6 (85,0%)



Noroeste: 192,2 (81,4%)



Norte: 178,4 (75,6%)



Oeste: 228,8 (96,9%)



Pampulha: 184,4 (78,1%)



Venda Nova: 201,4 (85,3%)





Média Climatológica de novembro: 236 mm

Em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será instável nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas Gerais. Com o aumento da nebulosidade, as temperaturas nessas áreas podem ser mais baixas, com máxima de 29°C prevista para o Sul. No restante do estado, o sol aparece entre nuvens, com pancadas típicas de chuva a partir da tarde.