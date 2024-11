Nove armas, de diversos calibres, 300 munições e um carro foram apreendidos, pela Polícia Civil, num trabalho conjunto com a Polícia Militar, na zona rural de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro, na última quinta-feira (14/11). Entre as armas capturadas estão seis fuzis, dois revólveres e uma pistola.





A Polícia Civil de Santa Vitória, cidade que fica a 70 quilômetros de distância de Gurinhatã, foi acionada na última semana após um morador da região localizar um cofre.





Já havia um alerta, para um furto desse material, em Flor de Minas. Tudo estaria dentro de um cofre e de uma caminhonete. O veículo foi localizado próximo a um canavial, em Gurinhatã. A Polícia Civil procura, agora, pelos autores do roubo.