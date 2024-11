A ação identificou uma organização criminosa estruturada com forte atuação no tráfico, além de considerar possíveis suspeitos de intimidar moradores e quem passa pela região

Uma operação no Aglomerado Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte, realizada nesta quinta-feira (14/11), cumpriu 12 mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas e outros crimes no local.

Quatro pessoas foram presas e, entre as apreensões, duas granadas, R$ 7.597 em dinheiro, três armas de fogo, quatro barras de maconha, 14 celulares, duas balanças de precisão e material para dosagem de drogas.

A ação, fruto de investigações da Polícia Militar (PMMG) e do Ministério Público (MPMG), identificou uma organização criminosa estruturada com forte atuação no tráfico, além de considerar possíveis suspeitos de intimidar moradores e quem passa pela região, inclusive motoristas por aplicativo, como um regime de controle de circulação paralelo.

Segundo o MP, as investigações se deram em razão de um vídeo gravado por um motorista de aplicativo, ainda em outubro deste ano, que circulou pelas plataformas sociais e chegou ao conhecimento das autoridades de segurança pública. Nele, o homem registrou o momento em que foi abordado por criminosos, que carregavam armas de fogo e realizavam o monitoramento das vias de acesso ao aglomerado.





Coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em atuação conjunta com a 11ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, com o 5º Batalhão de Polícia Militar da Capital e com o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, a operação contou com 60 policiais militares, um promotor de Justiça e uma guarnição do canil da Polícia Militar.