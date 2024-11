Um vazamento de água causou transtorno para os moradores do Bairro Novo Lajedo, na Região Norte de Belo Horizonte. Na madrugada desta quinta-feira (14/11) uma "cachoeira de lama" invadiu residências e as ruas íngremes do local. Por causa do incidente, ao menos cinco bairros da regional podem ficar sem água temporariamente.

Um morador do bairro, que preferiu não se identificar, relatou que a água que desce de uma rua acima de sua residência está atingindo seu lote. "Está abrindo todo o meu lote. É perigoso jogar a minha casa no chão, não vai demorar", afirma.

Por causa dos estragos ele conta que Novo Lajedo está um "caos". "Ninguém anda, ninguém sai, não consigo passar com meu carro na rua para entrar em casa", lamenta.

Nas redes sociais do bairro, moradores registraram os estragos. Nas imagens é possível ver as vias inundadas e asfaltos rompidos.

Procurada pelo Estado de Minas, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que houve um rompimento de uma rede de distribuição de água.

"Uma equipe foi deslocada para o local e realizou o fechamento do registro. A Companhia reforça que também está avaliando os possíveis danos aos imóveis", diz em nota. Sobre a causa do vazamento foi informado que houve o rompimento de uma das conexões que compõem a rede de distribuição.

A Companhia comunicou ainda que está realizando a manutenção na rede de distribuição de água. Devido o trabalho emergencial, os bairros Beija Flor, Belmonte, Maria Teresa, Novo Lajedo e Paulo VI, poderão apresentar intermitências no abastecimento. A previsão de normalização é no final da tarde de hoje.