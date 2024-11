Responsáveis por uma empresa de laticínios em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, uma mulher, de 41 anos, um homem, de 64, e um vendedor de materiais de origem duvidosa, de 55 anos, foram presos pelo crime de Falsificação e Adulteração de produtos alimentícios e conduzidos para a Delegacia de Divinópolis nesta quarta-feira (13/11).

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que eles estariam comercializando queijos e outros produtos derivados do leite com a validade vencida ou estragados.





As denúncias foram recebidas pelos policiais do 23º Batalhão de Polícia Militar por meio do Disque Denúncia 181. De acordo com os denunciantes, os produtos estavam sendo reprocessados e vendidos, mesmo vencidos ou estragados. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até um prédio localizado na Rua Dez de Outubro, no Bairro Ipiranga, onde encontraram indícios do crime.





Conforme os militares, foi encontrada grande quantidade de queijo ralado, armazenada em sala de frios, algumas sem identificação e outras com etiquetas em nome de outra empresa. Nos fundos do prédio, os policiais encontraram várias ferramentas usadas para ralar e reprocessar o queijo, além de uma espécie de “banheira” com vários queijos com aparência de mofo, marinando em uma substância com sal.





No local, os policiais apreenderam vários sacos de queijo ralado, já embalados e prontos para o comércio, ferramentas diversas para o manuseio, produtos químicos, duas banheiras utilizadas no processo de secagem e mistura, rótulos da empresa e balanças. Ainda no prédio, em outro cômodo, foram encontrados caixotes com vários produtos com validade vencida e embalagens estufadas, ‘conservados’ em uma câmera de resfriamento.





O Serviço de Inspeção Municipal (Semac), de Divinópolis, foi acionado. O serviço apreendeu o material contaminado. A perícia oficial da Polícia Civil também esteve no local e os peritos realizaram a coleta de vestígios e informações que vão subsidiar as investigações.





De acordo com a Polícia Civil, os três suspeitos foram conduzidos à delegacia e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital. Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.

Ainda conforme a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para a apuração do caso, sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil em Divinópolis.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice