Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram o corpo de um homem no início da manhã desta segunda-feira (4/11), no Bairro Niterói, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O corpo boiava no córrego Canto da Mina.





O corpo foi avistado por um homem que passava pela Avenida Governador Magalhães Pinto. A vítima trajava camisa azul e bermuda vermelha, e estava quase fora do pequeno curso de água.





A vítima não foi identificada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e passará por perícia, para apontar a causa da morte. A Polícia Civil procura por registros de desaparecidos na região.





Um detalhe que chama a atenção é que o córrego é canalizado e, portanto, raso. Estima-se que o volume de água, pela madrugada, possa ter sido maior, por causa da chuva.