Bombeiros de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, foram acionados na noite dessa segunda-feira (28/10), para uma ocorrência de busca e recuperação de um corpo encontrado em um lote vago, na Rua Sempre Lustosa, no Bairro São Domingos.





O corpo, em estado de decomposição, estava de bruço em um terreno íngreme de uma região de mata. Para a retirada dos restos mortais, os bombeiros utilizaram cordas, ferragem de salvamento terrestre e uma urna da funerária.





A perícia da Polícia Civil esteve no local para levantamentos. Os restos mortais foram liberados para a funerária Vale do Aço.





A Polícia Civil investiga o caso e aguardará a conclusão do laudo pericial para ajudar na descoberta da causa da morte e identidade dos restos mortais .





