Em decorrência do grande volume de chuvas, um muro no Bairro Buritis, na Região Oeste, desabou na noite de sábado (26/10)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de risco geológico forte para cinco regiões da cidade na manhã desta segunda-feira (28/10): Pampulha, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste. Esta tarde, Venda Nova, Barreiro e Leste foram incluídas no aviso, como risco moderado. Assim, apenas a região Norte segue sem alerta.





O aviso foi dado em decorrência dos volumes de água registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas. O comunicado é válido até amanhã (29/10), mas o mapa de risco forte vai até quarta-feira.





Segundo a Defesa Civil, está prevista chuva acumulada de 70 mm nas próximas 72 horas para as regionais em risco forte. Já nas áreas com risco geológico moderado, a previsão é de chuva acumulada de 50 mm em 48 horas.





É recomendado prestar atenção no grau de saturação do solo, nos sinais construtivos e ter cuidado com queda de muros, deslizamentos e desabamentos.

Atente-se aos sinais de deslizamento

• Trinca nas paredes

• Água empoçando no quintal

• Portas e janelas emperrando

• Rachaduras no solo

• Água minando da base do barranco

• Inclinação de poste ou árvores

• Muros e paredes estufados

• Estalos





Recomendações

• Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos

• Coloque calha no telhado de casa

• Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

• Não jogue lixo ou entulho na encosta

• Não despeje esgoto nos barrancos

• Não faça queimadas





Caso algum dos sinais seja observado, saia imediatamente do imóvel e ligue para a Defesa Civil, no número 199. Em caso de emergência, chamar também o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.





Consequências das chuvas em BH

A Defesa Civil recebeu 47 solicitações relacionadas às chuvas no último final de semana. De acordo com o órgão, a maioria dos chamados foi para 17 desabamentos parciais de muros, seis alagamentos e cinco escorregamentos ou deslizamentos.





O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) registrou 24 quedas de árvores e galhos entre as 18h de sexta-feira (25) e as 6h desta segunda-feira (28).





As regionais mais afetadas foram a Oeste, Noroeste e Centro-Sul, devido ao volume de água acumulado nas últimas horas e à previsão de novas chuvas. Na regional Oeste, por exemplo, foram registrados 163,2 milímetros de chuva em dois dias, o que representa 148% do volume esperado para todo o mês de outubro, de 110,1 milímetros.





