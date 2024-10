O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou no início da tarde desta segunda-feira (28/10) que há perigo para chuvas intensas em 249 cidades em Minas Gerais. O alerta é válido até meia-noite.

De acordo com o Inmet, as chuvas, com intensidade entre 30 mm/h e 60 mm/h, podem ser acompanhadas de ventos fortes, variando de 60 km/h a 100 km/h. Veja a relação completa de cidades no fim da matéria.

Há possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos, descargas elétricas e risco de corte de energia elétrica, segundo o Inmet.

Pela manhã, o instituto também emitiu alerta de “perigo potencial” para 729 cidades no estado. De acordo com o órgão, os municípios que integram a listagem podem enfrentar chuvas de até 30 milímetros por hora.

Veja as orientações

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Outras informações e orientações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Veja a relação das cidades com perigo de chuvas intensas