Uma tempestade caiu em Uberaba, no início da noite deste domingo (27/10), durante a apuração dos votos do segundo turno da eleição para prefeito da cidade no Triângulo Mineiro. O temporal durou pouco mais de uma hora e causou estragos em vários pontos do município.





A chuvarada acompanhada de rajadas de ventos de cerca de 50 km/h resultou em quedas de árvores e muros, falta de energia em vários bairros e alagamentos em algumas ruas e avenidas, deixando o fluxo de veículos nesses locais, por algumas horas, intransitáveis. A região central foi a mais afetada pela enxurrada.





O Corpo de Bombeiros informou que foram realizados cortes de 11 árvores de grande porte e cinco atendimentos a pessoas ilhadas em veículos. Ninguém se feriu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo a climatologista Wanda Prata, o acumulado de chuva deste fim de semana em Uberaba totalizou 184 mm, sendo registrados 85 milímetros no sábado (26/10) e 99 milímetros no domingo (27/10). O acumulado esperado para todo o mês de outubro na cidade do Triângulo Mineiro era em torno de 130 mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dessa forma, choveu 54 mm a mais do que a expetativa de todo o mês.





A Cemig declarou ontem, por meio de nota, que cerca de 70 técnicos e eletricistas foram para as ruas depois dos desligamentos de energia de várias partes da cidade. Durante o temporal foram registradas mais de 464 descargas atmosféricas em Uberaba. "Apesar das interrupções no fornecimento de energia, as sessões eleitorais e locais de transmissão do voto não foram afetadas pelas chuvas", diz trecho de nota da Cemig.





O processo de apuração, que resultou na reeleição de Elisa Araújo (PSD), finalizou por volta das 20h30.





A Prefeitura de Uberaba declarou que prepara um decreto de emergência para ser publicado nesta segunda-feira (28/10), para dar mais rapidez à solução dos problemas causados pelas chuvas do fim de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia