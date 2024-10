Aeroporto de Uberaba deve chegar a 3 mil m² no meio do ano que vem

Com um investimento de R$ 550 milhões, a operadora aeroportuária Arena, responsável pela gestão dos aeroportos em Uberlândia e Uberaba, ambos no Triângulo Mineiro, e Montes Claros, no Norte de Minas, informou que, em janeiro do ano que vem, iniciarão as obras de ampliação nos três locais. A conclusão está prevista para junho de 2026.

De acordo com informações da Arena, o aeroporto de Uberaba terá seu tamanho dobrado, alcançando 3 mil m². Com essa ampliação, a capacidade do terminal será de atender até 100 mil passageiros por ano.

A expansão do aeroporto de Uberaba, segundo a Arena, incluirá melhorias na estrutura e um novo pátio de parada para aeronaves, com três posições disponíveis.

Para Montes Claros, o projeto prevê a duplicação do aeroporto, que passará a ter 3,7 mil m². Com essa ampliação, a maior cidade da região Norte de Minas Gerais contará com um novo pátio de aeronaves e áreas de escape.

No Aeroporto de Uberlândia, a maior cidade do Triângulo Mineiro, a operadora aeroportuária anunciou a construção de um novo terminal de passageiros, localizado do outro lado da pista. Este terminal terá um acesso viário e um pátio para aeronaves com oito posições, além de duas pontes de embarque "finger". Com a ampliação, o aeroporto de Uberlândia terá 10 mil m² de área.

Marcelo Bento, diretor de relações internacionais e comunicação da Arena Brasil, afirmou que as expansões visam resolver problemas identificados no primeiro ano de gestão da operadora. "Para termos um aeroporto seguro, precisamos de um novo terminal. Neste primeiro ano, nosso desafio foi identificar fragilidades e melhorias para avançar", complementou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Bento também informou que as obras estão em processo de licitação de construtoras e devem começar em janeiro de 2026, com término previsto para junho do mesmo ano. "Até o fim deste mês, teremos as empresas definidas e um projeto mais detalhado", destacou.