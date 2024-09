Drogas apreendidas na cueca de um passageiro no Aeroporto do Galeão, no RJ

Um jovem de 20 anos foi preso, nesta segunda-feira (9), no Aeroporto do Galeão, Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, com 65 cápsulas de cocaína, cerca de 1kg da droga.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

De acordo com agentes da Polícia Federal e da Receita Federal, ele carregava uma parte dos entorpecentes em uma cueca com enchimento traseiro e as outras cápsulas o rapaz engoliu.

O passageiro, que tentava embarcar para Paris, na França, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, onde foi submetido a procedimentos médicos a fim de expelir a cocaína ingerida. Após receber alta, o detido, nascido na Bahia, foi encaminhado pelos agentes para o sistema prisional.